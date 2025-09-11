Chị Đỗ Thị Thanh Ngà và học bổng Thạc sĩ Chính sách môi trường uy tín của Hàn Quốc

Chính sách môi trường không chỉ là vấn đề khoa học, mà còn là định hướng phát triển bền vững cho mỗi quốc gia trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu. Chương trình học bổng “Thạc sĩ dành cho các nhà lãnh đạo toàn cầu tương lai trong lĩnh vực chính sách môi trường” (Master’s program for future Global Leaders in Envionrmental Policy – MGLEP) của Hàn Quốc là một trong những sáng kiến đào tạo chính sách xanh uy tín dành cho cán bộ người nước ngoài đến từ các nước đang phát triển.





Được khởi xướng từ năm 2015 với sự tài trợ của Bộ Môi trường Hàn Quốc, hàng năm, chương trình tuyển chọn khoảng 20 ứng viên từ các quốc gia đang phát triển sang Hàn Quốc tham gia khóa học thạc sĩ kéo dài 2 năm. Học viên được tài trợ toàn bộ học phí, sinh hoạt phí, vé máy bay và nghiên cứu tại Trường Quốc tế Khoa học đô thị (International School of Urban Sciences), Đại học Seoul Sirip (University of Seoul). Nhờ sự kết hợp hài hòa giữa lý thuyết chính sách, kỹ năng lãnh đạo và trải nghiệm thực tế của chương trình, học viên có cơ hội tham gia những chuyến thực địa ngắn ngày và thực tập dài ngày tại các cơ quan đặc trách về môi trường của thành phố Seoul nói riêng và xứ sở kimchi nói chung.





Mời quý thính giả gặp gỡ chị Đỗ Thị Thanh Ngà, đại diện duy nhất của Việt Nam được lựa chọn tham gia khóa 11 (2025-2026) của chương trình MGLEP.