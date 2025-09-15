12 con giáp (Twelve)





Tên tiếng Hàn: 트웰브

Thể loại: Phim truyền hình giả tưởng, hành động

Diễn viên: Ma Dong-seok, Seo In-guk, Sung Dong-il, Sung Yoo-bin, Lee Joo-bin, Kang Mi-na

Đạo diễn: Kang Dae-gyu, Han Yun-seon

Kịch bản: Kim Bong-han, Ma Dong-seok

Phát sóng lần đầu tại Hàn Quốc: 2025/08/23 ~ 2025/09/14

Số tập dự kiến: 8 tập





Giới thiệu:

Bộ truyện lấy cảm hứng từ 12 con giáp phương Đông, là loạt phim hành động anh hùng mô tả cuộc chiến của 12 thiên sứ sống dưới hình dạng con người để bảo vệ con người khỏi các thế lực xấu xa.





Taesan (Hổ), diễn viên Ma Dong-seok

Taesan là thiên sứ đại diện cho Hổ, mang một sức mạnh tuyệt đối, là người đứng đầu dẫn dắt 12 thiên sứ. Taesan từ rất lâu đã chôn vùi nỗi đau về sự hy sinh của các thiên sứ Thỏ (Ở Việt Nam là Mèo), Bò (Trâu), Cừu (Dê), Gà trong một trận chiến ở quá khứ vào sâu trong tim. Anh thề sẽ không bao giờ bảo vệ loài người nữa vì đã chịu tổn thương từ sự phản bội của con người. Những khi thế lực tà ác trỗi dậy, nội tâm trong anh lại mâu thuẫn.





Ogwi (Quạ đen), diễn viên Park Hyung-sik

Là con quạ đen không thể trở thành 12 thiên sứ nên Ogwi bắt tay liên minh với thế lực tà ác. Hắn bị Marok phong ấn bên kia cổng Địa Ngục, nhưng hàng ngàn năm sau được Samin, kẻ thèm muốn sức mạnh của tà ác, đánh thức và trở về thế giới loài người. Trong hành trình lấy lại sức mạnh trước đây, Ogwi thậm chí còn lấy lại những ký ức đã quên và đối đầu với các thiên sứ bằng vũ lực tàn nhẫn.





Wonseung, diễn viên Seo In-guk

Wonseung là một thiên sứ đại diện cho Khỉ, với sự nhanh nhẹn hoạt bát, có vẻ ngoài giản dị, nhưng tinh thần trách nhiệm và bổn phận của anh thì không hề lay chuyển. Anh có mơ ước được nối gót Tae San trở thành thủ lĩnh.





Marok, diễn viên Sung Dong-il

Marok là một con người được Thần chọn, sở hữu năng lực đặc biệt và là người quản lý của 12 thiên sứ. Anh được lệnh tập hợp và bảo vệ 12 thiên thần, và mặc dù là con người, anh đã ở bên họ từ thời xa xưa. Hiện tại, anh là một điều tra viên, và cũng giải quyết đủ loại vấn đề phát sinh giữa các thiên thần. Anh có thể tạo ra rào chắn bằng cây trượng của mình để phong ấn cái ác.