Hai khán giả bị thương do sự cố pháo hoa tại concert của Seventeen

Công ty quản lý Pledis Entertainment ngày 14/9 thông báo trong phần cuối buổi biểu diễn thuộc chuyến lưu diễn thế giới “NEW_” của nhóm nhạc nam Seventeen diễn ra hôm 13/9 vừa qua tại Incheon (Hàn Quốc), một số pháo hoa được sử dụng để tạo hiệu ứng sân khấu đã rơi xuống khu vực khán đài, khiến hai khán giả bị thương.





Hai khán giả bị ảnh hưởng đã được sơ cứu ngay tại khu vực y tế tạm thời trong sân vận động và sau đó đã trở về nhà. Đại diện công ty cũng gửi lời xin lỗi đến toàn bộ người hâm mộ có mặt tại buổi biểu diễn, và cho biết sự cố phát sinh do sản phẩm pháo hoa bị lỗi được sử dụng để tạo hiệu ứng đặc biệt.





Pledis giải thích rằng trước khi chương trình diễn ra, đơn vị chuyên trách đã thiết lập khoảng cách an toàn và tiến hành kiểm tra nhiều lần, tuy nhiên một số pháo sân khấu bị lỗi đã dẫn đến tình huống ngoài ý muốn. Công ty khẳng định sẽ hỗ trợ các khán giả bị thương trong quá trình điều trị và tiếp tục rà soát để đảm bảo không có thêm thiệt hại nào.





Công ty cũng loại bỏ toàn bộ thiết bị, sản phẩm pháo hoa có vấn đề trong đêm diễn ngày 14/9, đồng thời tăng cường kiểm tra an toàn nhằm ngăn chặn rủi ro tái diễn. Pledis nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu là bảo đảm an toàn cho khán giả và sẽ nỗ lực hết sức để mang đến một môi trường biểu diễn an toàn hơn.