Phần 25: Paik Nam-june, nghệ sĩ tiên phong của lịch sử nghệ thuật truyền thông

Nghệ sĩ phá vỡ ranh giới Paik Nam-june là một nghệ sĩ thử nghiệm vượt qua ranh giới giữa âm nhạc và mỹ thuật, từng hoạt động trong nhóm Fluxus những năm 1960 với những màn trình diễn phá vỡ quy tắc của nghệ thuật truyền thống. Các hành động như đập phá đàn piano hay cắt cà vạt của John Cage là nỗ lực nhằm lôi kéo người xem bước vào trong tác phẩm nghệ thuật. Đặc biệt, ông đã lấy tivi làm chất liệu nghệ thuật, qua các tác phẩm như “Đức Phật tivi” (TV Buddha), “Truyền hình nam châm” (Magnet TV), “Mặt trăng là tivi cổ xưa nhất” (Moon is the Oldest TV) mở ra dòng nghệ thuật truyền thông (media art) kết hợp thông điệp triết lý sâu sắc.





Màn trình diễn tác phẩm “Etude for Pianoforte”

(tạm dịch là Khúc luyện ngón cho dương cầm) của Paik Nam-june

ⓒ KBS

“Magnet TV” (Truyền hình nam châm) (trái), “TV Buddha” (Đức Phật tivi) (phải)

ⓒ KBS

Giao lưu với thế giới qua tác phẩm “Chào ngài Orwell” (Good Morning, Mr. Orwell) Ngày 1/1/1984, nghệ sĩ Paik Nam-june đã thực hiện buổi trình diễn tác phẩm “Chào ngài Orwell” trực tiếp qua vệ tinh đầu tiên trên thế giới, kết nối 4 quốc gia. Đối lập với viễn cảnh tương lai u ám trong tiểu thuyết “1984” của nhà văn George Orwell, tác phẩm này mở ra khả năng kết nối và giao tiếp thông qua truyền thông. Buổi trình diễn có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng thế giới như John Cage, Joseph Beuys và đã thu hút 25 triệu người theo dõi. Đây là một sự kiện mang tính biểu tượng, cho thấy công nghệ truyền thông có thể trở thành công cụ kết nối giữa nghệ thuật và xã hội.





Tác phẩm “Good Morning, Mr. Orwell” (Chào ngài Orwell) 1984

ⓒ KBS

Nghệ sĩ Paik Nam-june giành giải Sư tử vàng tại Triển lãm kiến trúc quốc tế Venice Năm 1993, nghệ sĩ Paik Nam-june đại diện cho Đức tham dự Triển lãm kiến trúc quốc tế Venice với tác phẩm có tên “Đường cao tốc điện tử-Từ Venice đến Ulaanbaatar” đã tiên tri về xã hội internet trong tương lai. Tác phẩm biểu đạt sự kết nối Đông-Tây thông qua những hình ảnh như chiếc xe đạp chở tivi và các nhân vật lịch sử như tổ tiên dân tộc Hàn là vua Dangun (Đan Quân) và Thành Cát Tư Hãn (Mông Cổ). Và ông đã giành giải Sư tử vàng tại Triển lãm kiến trúc quốc tế Venice lâu đời và danh giá. Sau đó, ông còn được trao tặng danh hiệu “Maestro” (Bậc thầy) và khẳng định vị thế vững chắc trong giới nghệ thuật đương đại thế giới.





Nghệ sĩ Paik nhận giải Sư tử vàng tại Triển lãm kiến trúc quốc tế Venice 1993

ⓒ KBS

Di sản của cố nghệ sĩ Paik Nam-june Sau khi bị đột quỵ, nghệ sĩ Paik vẫn tiếp tục sáng tạo thông qua các triển lãm hồi tưởng và trình diễn nghệ thuật. Ông vượt qua mọi ranh giới giữa nghệ thuật và công nghệ, Đông và Tây, trở thành người sáng lập nghệ thuật thu và phát hình ảnh động (video art) và là nhà tiên phong trong nghệ thuật kết hợp đa dạng, tiếp tục có ảnh hưởng sâu rộng tới nghệ thuật thế giới cả sau thế kỷ XXI.



