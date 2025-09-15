Felix (Stray Kids) quyên góp 200 triệu won nhân dịp sinh nhật

ⓒ JYP Entertainment

Thành viên Felix của nhóm nhạc nam Stray Kids đã kỷ niệm sinh nhật mình bằng hành động ý nghĩa khi ủng hộ 100 triệu won cho bệnh viện Samsung Seoul, 50 triệu won cho Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) và 50 triệu won cho Tổ chức Tầm nhìn thế giới (World Vision), tổng cộng 200 triệu won vào ngày 15/9. Số tiền này sẽ được dùng để hỗ trợ chi phí điều trị cho bệnh nhi, thanh thiếu niên tại Bệnh viện Samsung Seoul, dự án dinh dưỡng và nước sạch - vệ sinh của UNICEF tại Lào, cũng như chương trình hỗ trợ trẻ em cần sự chăm sóc gia đình của Tổ chức Tầm nhìn thế giới.





Felix bày tỏ nhờ tình yêu bền bỉ của người hâm mộ, anh cảm thấy vô cùng xúc động khi có thể tham gia hoạt động chia sẻ vì tương lai tươi sáng của trẻ em trong và ngoài nước. Anh cũng gửi gắm mong muốn chân thành rằng mọi đứa trẻ đều có thể tự do nuôi dưỡng ước mơ của mình.





Felix cũng từng quyên góp cho UNICEF và Tổ chức Tầm nhìn thế giới nhân dịp sinh nhật năm ngoái. Với hai năm liên tiếp thực hiện hoạt động thiện nguyện vào ngày sinh nhật của bản thân, nam ca sĩ đang lan tỏa sức ảnh hưởng tích cực rộng rãi trong và ngoài nước.





Ngoài lần quyên góp này, Felix còn duy trì nhiều hoạt động thiện nguyện để đáp lại tình yêu từ người hâm mộ. Anh từng hai lần ủng hộ tổng cộng 150 triệu won cho UNICEF để hỗ trợ trẻ em Lào gặp khó khăn vì điều kiện dinh dưỡng và nước sạch, thậm chí còn trực tiếp đến thăm dự án tại Lào để trao gửi hy vọng ấm áp cho các em nhỏ. Bên cạnh đó, Felix cũng đã gửi tiền cứu trợ khẩn cấp cho trận động đất lớn tại Syria và Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 2/2023, hỗ trợ dự án “아침머꼬” (tạm dịch “Bữa sáng cho em”) dành cho trẻ em Hàn Quốc vào tháng 9/2024 (Tổ chức Tầm nhìn thế giới), cũng như quyên góp giúp khắc phục thiệt hại cháy rừng tại khu vực tỉnh Nam và Bắc Gyeongsang vào tháng 4/2025.





Mặt khác, nhóm Stray Kids sẽ tổ chức concert encore để khép lại tour diễn thế giới “dominATE” vào ngày 18-19/10 tới tại Incheon, sau khi kết thúc thành công chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới kỷ lục với 54 điểm dừng chân tại 34 khu vực trên toàn thế giới.