CORTIS chiếm trọn các thành tích dẫn đầu của tân binh K-pop 2025

Nhóm nhạc tân binh CORTIS gồm 5 thành viên của công ty giải trí Big Hit Entertainment đã củng cố danh hiệu tân binh xuất sắc nhất năm với những thành công ấn tượng kể từ khi ra mắt vào tháng 8 vừa qua.





Tính đến trưa ngày 18/9, nhóm đã lần lượt đạt hơn 2,5 triệu và 2,8 triệu người theo dõi trên hai nền tảng Instagram và video dạng ngắn toàn cầu TikTok. Chỉ sau hơn một tháng kể từ khi mở tài khoản, nhóm đã vươn lên dẫn đầu trong số các nghệ sĩ mới ra mắt trong năm nay về lượng người theo dõi.





Thành tích này cho thấy CORTIS đã tạo nên sức hút mạnh mẽ, đặc biệt là trong nhóm khán giả trẻ thuộc thế hệ gen Z, vốn là đối tượng tiêu thụ nội dung chính của các nền tảng video ngắn. Thành công đa dạng của các ca khúc trong album đầu tay đã góp phần lớn vào hiệu ứng này. Các thử thách (challenge) vũ đạo gắn với các ca khúc “What You Want”, “GO!” và “Fashion” được lan truyền mạnh mẽ và trở nên vô cùng phổ biến. Ngoài ra, những video tự sản xuất do chính các thành viên thực hiện cùng phong cách thời trang độc đáo cũng thu hút sự chú ý của cả cộng đồng fan K-pop và công chúng.





Sức nóng của CORTIS còn được chứng minh qua thành tích trên các bảng xếp hạng. Theo số liệu mới nhất do trang xếp hạng âm nhạc Circle Chart (Hàn Quốc) công bố ngày 18/9 (thống kê từ ngày 7-13/9), album ra mắt “Color Outside The Lines” của nhóm giữ vị trí số 2 trên bảng xếp hạng album. Chỉ trong tuần đầu phát hành, lượng album bán ra đã vượt 420.000 bản, thiết lập kỷ lục tân binh ra mắt trong năm 2025 có doanh số cao nhất trên cả hai bảng xếp hạng Hanteo Chart và Circle Chart. Ngoài ra, toàn bộ các ca khúc trong album đều góp mặt với thứ hạng cao trên bảng xếp hạng K-pop toàn cầu.





CORTIS cũng là tân binh duy nhất trong năm nay vươn lên đứng đầu bảng xếp hạng “Ca khúc thịnh hành toàn cầu hàng ngày” (Daily Viral Song Global) của nền tảng nghe nhạc trực tuyến lớn nhất thế giới Spotify. Đặc biệt, ca khúc “What You Want” đã giữ ngôi vị số 1 trong tuần đầu tháng 9, tiếp nối là “GO!” ở tuần thứ hai. Thành tích này càng ý nghĩa hơn khi “GO!” trở thành ca khúc debut đầu tiên của một nhóm nhạc nam ra mắt trong năm nay lọt vào bảng xếp hạng “Top 100” thời gian thực của trang Melon trong nước. Nhóm còn tiếp tục khẳng định sức hút mạnh mẽ khi xuất hiện trên loạt chương trình âm nhạc lớn của kênh truyền hình Mnet và các đài KBS, MBCvà SBS (Hàn Quốc).