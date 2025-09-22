Le Sserafim mở rộng tầm ảnh hưởng quốc tế qua cửa hàng pop-up và dự án âm nhạc hợp tác

ⓒ SOURCE MUSIC





Nhóm nhạc nữ 5 thành viên Le Sserafim đã hợp tác cùng nền tảng nhạc số Amazon Music (Mỹ) mở cửa hàng tạm thời (pop-up) lần lượt tại Los Angeles và Seattle vào ngày 11/9 và 16/9 (giờ địa phương). Sự kiện thu hút hơn 1.700 lượt khách tham quan, với cảnh tượng đông đảo người hâm mộ xếp hàng dài trước giờ khai trương, tạo nên không khí vô cùng sôi động.





Amazon Music là một trong ba nền tảng nhạc số hàng đầu tại Mỹ bên cạnh Spotify và Apple Music. Việc Le Sserafim được Amazon Music lựa chọn làm đối tác K-pop đầu tiên cho thấy vị thế đặc biệt của nhóm trên thị trường quốc tế.





Nhóm nữ nhà HYBE đã tham gia trực tiếp vào khâu lên ý tưởng và thiết kế sản phẩm cho cửa hàng pop-up cùng Amazon Music, mang đến nhiều mặt hàng đa dạng như quần áo, mũ, móc khóa, túi xách, slogan và quạt cầm tay. Trong đó, áo thun nhanh chóng “cháy hàng” ngay sau khi mở bán. Đặc biệt, sự kiện còn ứng dụng công nghệ quản lý hàng hóa và thanh toán tự động bằng trí tuệ nhân tạo (AI) “Just Walk Out” của Amazon, mang lại trải nghiệm thuận tiện cho người hâm mộ.





Sự kiện này diễn ra sau khi toàn bộ vé cho 7 đêm diễn trong chuyến lưu diễn Bắc Mỹ của nhóm được bán sạch, qua đó cho thấy tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của Le Sserafim trên thị trường âm nhạc toàn cầu.





Mặt khác, Le Sserafim sẽ hợp tác cùng nhóm nhạc Nhật Bản Yoasobi phát hành ca khúc “The Noise” vào chiều ngày 26/9 tới, nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập ZOZOTOWN, nền tảng thời trang trực tuyến lớn nhất Nhật Bản. “The Noise” là ca khúc lấy cảm hứng từ bài hát “Yoru ni Kakeru” của Yoasobi, được Le Sserafim làm mới với màu sắc city pop và Y2K kết hợp cùng chất giọng đặc trưng của nhóm để tạo nên giai điệu mơ màng, mới lạ và đầy cuốn hút.