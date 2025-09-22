BIGBANG kỷ niệm 20 năm ra mắt tại Lễ hội âm nhạc Coachella 2026

ⓒ THE BLACK LABEL, Galaxy Corporationl, RND Company
Nhóm nhạc BIGBANG sẽ kỷ niệm 20 năm ra mắt vào năm tới bằng màn trình diễn đặc biệt tại Lễ hội âm nhạc và nghệ thuật thung lũng Coachella (Coachella Valley Music and Arts Festival). Nhóm sẽ xuất hiện trên sân khấu chính vào ngày 12 và 19/4/2026 (giờ địa phương) tại California (Mỹ).
Đây là hoạt động chính thức đầu tiên được nhóm công bố trước thềm kỷ niệm 20 năm ra mắt, đồng thời cũng là sự kiện đầy ý nghĩa khi đánh dấu lần đầu nhóm góp mặt trên sân khấu lễ hội này. Phía BIGBANG chia sẻ sân khấu lần này sẽ là phát súng mở màn cho 20 năm hoạt động của nhóm, đồng thời sẽ được ghi vào lịch sử như một màn trở lại huyền thoại trên một trong những sân khấu được mong đợi nhất thế giới.
Trước đó, BIGBANG từng có tên trong dàn nghệ sĩ tham gia Lễ hội âm nhạc Coachella năm 2020 và nhận về sự quan tâm nồng nhiệt từ người hâm mộ toàn cầu. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, lễ hội bị hủy bỏ và nhóm không thể biểu diễn theo kế hoạch.
Trong concert “G-DRAGON 2025 WORLD TOUR Übermensch” tại Hàn Quốc vào tháng 3/2025, G-Dragon đã hứa hẹn về những hoạt động sôi nổi đáng chú ý nhằm kỷ niệm 20 năm ra mắt cùng các thành viên BIGBANG. Sân khấu Coachella sắp tới đây được xem như bước đi mở màn cho lời hứa này, thu hút sự quan tâm nồng nhiệt từ người hâm mộ toàn cầu.
BIGBANG đã phát hành hàng loạt hit đình đám như “거짓말” (Lời nói dối), “하루하루” (Ngày qua ngày), “Blue”, “붉은노을” (Hoàng hôn đỏ), “Fantastic Baby”, “Bang Bang Bang”, “Last Dance”, “If You” và để lại nhiều cột mốc quan trọng trong lịch sử K-pop. Kể từ đĩa đơn “봄여름가을겨울” (Xuân hạ thu đông) phát hành vào tháng 4/2022, nhóm chưa ra mắt thêm ca khúc mới nào, nhưng người hâm mộ kỳ vọng BIGBANG sẽ có màn trở lại ý nghĩa nhân dịp 20 năm, khởi đầu bằng sân khấu tại Lễ hội Coachella.