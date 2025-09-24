Hệ thống ngân hàng và chế dộ tài chính tại Bắc Triều Tiên

Ngân hàng tại Bắc Triều Tiên không phải là tổ chức tài chính độc lập, mà mang tính chất là cơ quan Nhà nước trong khuôn khổ nền kinh tế kế hoạch hóa. Ở miền Bắc, hoạt động tài chính chỉ do một cơ quan duy nhất quản lý, đó là Ngân hàng trung ương Bắc Triều Tiên. Ngân hàng này giữ vai trò trung tâm, đảm nhiệm phát hành tiền, chi tiêu ngân sách, quản lý vốn doanh nghiệp và kiểm soát lưu thông tiền tệ. Bình Nhưỡng đã duy trì hệ thống ngân hàng đơn, và đã chuyển sang “hệ thống ngân hàng hai cấp” khi ban hành Luật Ngân hàng thương mại vào năm 2006. Trong đó, Ngân hàng trung ương miền Bắc tiếp tục phụ trách phát hành tiền tệ, quản lý tài chính Nhà nước và giám sát hoạt động tài chính, còn các ngân hàng thương mại đảm nhận những nghiệp vụ thông thường như cho doanh nghiệp vay, nhận tiền gửi, thanh toán và chuyển tiền.





Tuy nhiên, người dân miền Bắc đã mất niềm tin vào hệ thống ngân hàng nước này do thiếu khả năng thanh khoản và có nguy cơ bị điều tra nếu gửi số lượng tiền lớn. Cuộc cải cách tiền tệ năm 2009 càng làm niềm tin của người dân sụp đổ khi chính quyền Bắc Triều Tiên giới hạn mức đổi tiền, khiến lượng lớn tiền cũ bỗng chốc trở thành giấy vụn. Từ đó, người dân chuyển sang nắm giữ tiền mặt, vay mượn qua kênh phi chính thức là vay từ donju (có nghĩa là chủ tiền) với lãi suất cao, hay trữ ngoại tệ như đồng nhân dân tệ Trung Quốc và đồng USD để bảo toàn giá trị.





Để thu hồi lượng tiền mặt dư thừa trên thị trường, Bình Nhưỡng đã khuyến khích người dân sử dụng ngân hàng thương mại, áp dụng thanh toán thẻ điện tử nhằm kiểm soát giao dịch. Tuy nhiên, những người trưởng thành từng trải qua khủng hoảng kinh tế và cải cách tiền tệ vẫn tin tưởng hơn vào hệ thống phi chính thức. Vì vậy, Bắc Triều Tiên cần phải có nhiều nỗ lực hơn nữa như hiện đại hóa hạ tầng tài chính, tích hợp một phần tài chính phi chính thức vào hệ thống chính thống, để khôi phục niềm tin của người dân và để ngân hàng thực sự đảm nhận đúng vai trò vốn có của một cơ quan tài chính.