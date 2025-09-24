Chae-young (Twice) lập cột mốc cao nhất trong sự nghiệp với album solo đầu tay

ⓒ JYP Entertainment

Trang âm nhạc uy tín Billboard (Mỹ) ngày 23/9 (giờ địa phương) công bố album phòng thu solo đầu tay “LIL FANTASY vol.1” phát hành ngày 12/9 của Chae-young (Twice) ra mắt ở vị trí 38 trên bảng xếp hạng “Billboard 200” ngày 27/9. Như vậy, Chae-young đã chính thức ghi tên mình vào bảng xếp hạng chủ lực này của Billboard với đứa con tinh thần đầu tay. Ngoài ra, Chaeyoung còn chứng minh sức hút toàn cầu khi góp mặt trên nhiều bảng xếp hạng khác nhau, bao gồm việc đứng đầu bảng xếp hạng “Nghệ sĩ mới nổi” (Emerging Artists), cũng như xuất hiện trong bảng xếp hạng “100 nghệ sĩ hàng đầu” (Artist 100), “Doanh thu album hàng đầu” (Top Album Sales), “Doanh thu album hàng đầu hiện tại” (Top Current Album Sales), bảng xếp hạng “Album thế giới” (World Albums), “Album đĩa than” (Vinyl Albums) của Billboard.





Album “LIL FANTASY vol.1” thể hiện thế giới âm nhạc riêng của Chae-young, gồm 10 ca khúc mà nữ ca sĩ tham gia sáng tác toàn bộ. Đặc biệt, ca khúc chủ đề “SHOOT (Firecracker)” do Chae-young tham gia viết lời, sáng tác và sản xuất truyền tải khát vọng và thông điệp cá nhân của cô nàng. Album cũng đạt thành tích ấn tượng như tiến thẳng lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng album Hanteo ngày 12/9 và lọt vào top 5 “Worldwide Album Chart” (Album toàn cầu) của iTunes.