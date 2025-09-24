Chae-young (Twice) lập cột mốc cao nhất trong sự nghiệp với album solo đầu tay

ⓒ JYP Entertainment
Trang âm nhạc uy tín Billboard (Mỹ) ngày 23/9 (giờ địa phương) công bố album phòng thu solo đầu tay “LIL FANTASY vol.1” phát hành ngày 12/9 của Chae-young (Twice) ra mắt ở vị trí 38 trên bảng xếp hạng “Billboard 200” ngày 27/9. Như vậy, Chae-young đã chính thức ghi tên mình vào bảng xếp hạng chủ lực này của Billboard với đứa con tinh thần đầu tay. Ngoài ra, Chaeyoung còn chứng minh sức hút toàn cầu khi góp mặt trên nhiều bảng xếp hạng khác nhau, bao gồm việc đứng đầu bảng xếp hạng “Nghệ sĩ mới nổi” (Emerging Artists), cũng như xuất hiện trong bảng xếp hạng “100 nghệ sĩ hàng đầu” (Artist 100), “Doanh thu album hàng đầu” (Top Album Sales), “Doanh thu album hàng đầu hiện tại” (Top Current Album Sales), bảng xếp hạng “Album thế giới” (World Albums), “Album đĩa than” (Vinyl Albums) của Billboard.
Album “LIL FANTASY vol.1” thể hiện thế giới âm nhạc riêng của Chae-young, gồm 10 ca khúc mà nữ ca sĩ tham gia sáng tác toàn bộ. Đặc biệt, ca khúc chủ đề “SHOOT (Firecracker)” do Chae-young tham gia viết lời, sáng tác và sản xuất truyền tải khát vọng và thông điệp cá nhân của cô nàng. Album cũng đạt thành tích ấn tượng như tiến thẳng lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng album Hanteo ngày 12/9 và lọt vào top 5 “Worldwide Album Chart” (Album toàn cầu) của iTunes.
Hiện tại, Twice cũng tiếp tục các hoạt động toàn cầu với chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới thứ 6 “This Is For”, nơi nhóm mở ra sân khấu toàn cảnh 360 độ để người hâm mộ thưởng thức trọn vẹn những màn trình diễn đột phá. Bên cạnh đó, ca khúc “Takedown” (thể hiện bởi Jeong-yeon, Ji-hyo và Chae-young), một trong những bài nhạc phim “KPop Demon Hunters” (Thợ săn quỷ K-pop) của nền tảng Netflix cùng ca khúc b-side “Strategy” trong album mini thứ 14 cũng đã giúp Twice ghi dấu thành tích cao nhất trong sự nghiệp trên nhiều bảng xếp hạng nhạc số quốc tế lớn như bảng xếp hạng “Hot 100” của Billboard.
Sắp tới, Twice sẽ phát hành album đặc biệt kỷ niệm 10 năm ra mắt “TEN: The Story Goes On” vào lúc 13 giờ ngày 10/10 (giờ Hàn Quốc). Tiếp đó, vào 17 giờ ngày 18/10, nhóm sẽ tổ chức fanmeeting kỷ niệm 10 năm mang tên “10VE UNIVERSE” tại nhà thi đấu Hwajeong, trường đại học Korea (Seoul), cùng người hâm mộ tạo nên những khoảnh khắc quý giá.