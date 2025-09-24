Giám đốc sản xuất Park Jin-young (JYP) được bổ nhiệm chức đồng Chủ tịch Ủy ban Giao lưu văn hóa đại chúng

ⓒ JYP Entertainment

Giám đốc sáng tạo kiêm nhà sản xuất chính của công ty giải trí JYP Entertainment Park Jin-young đã được bổ nhiệm giữ chức đồng Chủ tịch (cấp Bộ trưởng) đầu tiên của Ủy ban Giao lưu văn hóa đại chúng trực tiếp dưới quyền Tổng thống, và sẽ bắt đầu triển khai các hoạt động trên cương vị mới sau khi lễ ra mắt Ủy ban được tổ chức vào ngày 1/10 tới.





Tổng thống Lee Jae Myung ngày 24/9 đã thông qua mạng xã hội Facebook thông báo về sự ra mắt chính thức của Ủy ban Giao lưu văn hóa đại chúng, đồng thời cho biết Ủy ban này đóng vai trò hậu thuẫn cho bước tiến và sự phát triển toàn cầu của văn hóa đại chúng Hàn Quốc. Lễ ra mắt Ủy ban sẽ có sự góp mặt của các nhóm nhạc K-pop toàn cầu như nhóm nam Stray Kids và nhóm nữ Le Sserafim.





Ủy ban Giao lưu văn hóa đại chúng được thành lập nhằm thúc đẩy hợp tác công-tư và mở rộng mạng lưới giao lưu quốc tế, do Bộ trưởng văn hóa, thể thao và du lịch Choi Hwi-young cùng Giám đốc Park Jin-young đồng chủ trì. Trên cương vị mới, ông Park sẽ phụ trách việc xây dựng chiến lược quốc gia và chính sách giao lưu quốc tế cho toàn bộ lĩnh vực văn hóa đại chúng, từ K-pop, phim truyền hình cho đến game, với góc nhìn của một nhà sản xuất đang trực tiếp hoạt động trong ngành. Đây được coi là trường hợp đầu tiên một nhà hoạch định giải trí từng trải qua tiến trình toàn cầu hóa K-pop đảm nhận vai trò nòng cốt trong chính sách văn hóa ở cấp quốc gia, qua đó thu hút sự quan tâm lớn từ ngành công nghiệp này.





Trong bài phát biểu sau khi được bổ nhiệm, Giám đốc Park cũng nhấn mạnh mong muốn tổng hợp những giải pháp hỗ trợ xuất phát từ nhu cầu thực tế của thị trường để đưa vào chính sách hiệu quả, đồng thời mở ra thêm nhiều cơ hội cho thế hệ nghệ sĩ tiếp theo. Phát biểu này được đánh giá là phù hợp với “chiến lược ngoại giao văn hóa” mà chính phủ đang thúc đẩy, đồng thời hé mở định hình hoạt động của Ủy ban trong thời gian tới.