Tranh cãi về sự giống nhau giữa gậy cổ vũ của The Boyz và QWER

Gần đây, nhóm nhạc nữ QWER đã công bố thiết kế gậy cổ vũ (lightstick), chuẩn bị cho chuyến lưu diễn thế giới đầu tiên. Lightstick mà QWER công bố có hình dáng một chiếc loa cầm tay màu trắng. Thiết kế này ngay lập tức vấp phải tranh cãi khi nhiều ý kiến cho rằng nó quá giống với gậy cổ vũ mà nhóm nhạc nam The Boyz đã sử dụng từ trước, vốn được biết đến như một biểu tượng độc đáo của nhóm.





Trước làn sóng phản ứng trong cộng đồng người hâm mộ, công ty quản lý của The Boyz ngày 25/9 đã gửi lời xin lỗi, cho biết công ty thấu hiểu sự hoang mang mà fan phải đối diện. Công ty nhấn mạnh gậy cổ vũ là biểu tượng quan trọng gắn kết nghệ sĩ với người hâm mộ, nên chỉ riêng việc nảy sinh tranh cãi cũng đã khiến fan cảm thấy khó chịu. Đồng thời, công ty này cho biết đã nhiều lần làm việc với phía QWER và đề nghị điều chỉnh thiết kế ngay sau khi nắm được sự việc, nhưng hai bên chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng. Đại diện công ty cũng khẳng định sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan và sẵn sàng áp dụng mọi biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn trường hợp tương tự tái diễn.





Ngay sau đó, công ty quản lý 3Y Corporation & Prism Filter của QWER cũng đã có thông cáo chính thức rằng phía QWER lấy làm tiếc khi đối phương bất ngờ thông báo sẽ tiến hành biện pháp pháp lý trong lúc hai bên vẫn đang trong quá trình trao đổi và thảo luận. Đồng thời, công ty này khẳng định đã nhiều lần tham khảo ý kiến luật sư và đánh giá pháp lý, song đều xác nhận gậy cổ vũ chính thức của QWER không gặp bất kỳ vấn đề nào về thiết kế hay bản quyền.