Diễn viên Hwang Jung-eum nhận án tù treo vì hành vi tham ô

ⓒ YONHAP News





Tòa án Jeju ngày 25/9 đã tuyên phạt nữ diễn viên Hwang Jung-eum 2 năm tù giam, nhưng cho hưởng án treo 4 năm, với cáo buộc vi phạm Luật xử lý tăng nặng hình phạt đối với tội phạm kinh tế đặc biệt (tham ô).





Theo cáo trạng, vào tháng 7/2022, Hwang Jung-eum đã vay 800 triệu won (khoảng 566.000 USD) dưới danh nghĩa công ty mà cô sở hữu 100% cổ phần, sau đó chuyển 700 triệu won (khoảng 495.000 USD) từ tài khoản công ty vào tài khoản cá nhân với lý do tạm ứng để đầu tư vào tiền điện tử.





Cơ quan điều tra xác định, từ thời điểm đó đến tháng 10 cùng năm, nữ diễn viên đã thực hiện tổng cộng 13 giao dịch, sử dụng khoảng 4,2 tỷ won (tương đương 2,97 triệu USD) trong tổng số 4,36 tỷ won (khoảng 3,08 triệu USD) tiền công ty để đầu tư vào tiền điện tử.





Ngoài ra, trong quá trình này, nữ diễn viên còn sử dụng khoản tiền chiếm đoạt để thanh toán thuế tài sản và thuế địa phương, bao gồm 4,44 triệu won (khoảng 3.142 USD) hóa đơn thẻ tín dụng và 1 triệu won (khoảng 707 USD) lãi vay chứng khoán.





Tại phiên tòa, Hwang Jung-eum thừa nhận toàn bộ cáo trạng và đã hoàn trả toàn bộ số tiền bị chiếm đoạt.





Phía Hwang Jung-eum giải thích rằng việc đầu tư vào tiền điện tử xuất phát từ mục đích phát triển công ty, đồng thời thừa nhận thiếu hiểu biết về các quy trình kế toán và pháp lý, và cho rằng nếu hoàn trả đầy đủ số tiền thì sẽ không gây ra vấn đề nên mới dẫn đến hành vi phạm tội.