Đài phát thanh trực tuyến iHeartRadio (Mỹ) thông báo trên mạng xã hội chính thức cho biết nhóm nhạc Hàn Quốc Monsta X sẽ trở lại lễ hội cuối năm lớn nhất nước Mỹ “iHeartRadio Jingle Ball Tour 2025” (Jingle Ball Tour) được tổ chức tại Madison Square Garden (New York) vào ngày 12/12 (giờ địa phương), Wells Fargo Center (Philadelphia, bang Pennsylvania) ngày 15/12, Capital One Arena (Washington D.C) ngày 16/12 và Kaseya Center (Miami, bang Florida) ngày 20/12.





“Jingle Ball Tour” là lễ hội âm nhạc thường niên do tập đoàn truyền thông lớn nhất nước Mỹ – iHeartRadio tổ chức vào dịp cuối năm, diễn ra tại nhiều thành phố lớn trên khắp nước Mỹ. Sự kiện từng quy tụ hàng loạt ngôi sao đình đám toàn cầu như Coldplay, Dua Lipa, SZA, Taylor Swift, Katy Perry và Usher.





Monsta X lần đầu bén duyên với “Jingle Ball Tour” vào năm 2018, trở thành nhóm nhạc K-pop đầu tiên góp mặt tại sự kiện này. Khi đó, nhóm có màn xuất hiện bất ngờ trong phần trình diễn của bộ đôi EDM đình đám người Mỹ The Chainsmokers, mang đến màn kết hợp đặc biệt và nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt. Kênh truyền hình âm nhạc nổi tiếng MTV (Mỹ) còn ca ngợi đây là “màn xuất hiện lịch sử”. Sau lần đầu, Monsta X tiếp tục được mời tham gia “Jingle Ball Tour” các năm 2019 và 2021. Với lần trở lại năm nay, nhóm chính thức đánh dấu lần thứ 4 góp mặt tại lễ hội âm nhạc đình đám này.





Ngay từ trước khi K-pop bùng nổ mạnh mẽ tại Mỹ, Monsta X đã không ngừng nỗ lực gõ cửa thị trường này bằng âm nhạc và sân khấu của mình. Những cố gắng ấy mang lại thành tựu rõ rệt như album phòng thu tiếng Anh đầu tiên “All About Luv” (phát hành năm 2020), ra mắt ở vị trí số 5 trên bảng xếp hạng “Billboard 200” của trang âm nhạc uy tín Billboard (Mỹ), trong khi tác phẩm tiếng Anh thứ hai “The Dreaming” cũng duy trì hai tuần liên tiếp góp mặt trên bảng xếp hạng này.





Gần đây, album mini “THE X” của nhóm còn đạt vị trí 31 trên bảng xếp hạng “Billboard 200”, đánh dấu lần đầu tiên một album tiếng Hàn của nhóm lọt vào bảng xếp hạng này. Đồng thời việc góp mặt trên nhiều bảng xếp hạng khác của Billboard như “Album thế giới” (World Albums), “Album độc lập” (Independent Albums), “Doanh thu album hàng đầu” (Top Album Sales), “Doanh thu album hàng đầu hiện tại” (Top Current Album Sales) và “100 nghệ sĩ hàng đầu” (Artist 100) cũng đã chứng minh tầm ảnh hưởng toàn cầu mạnh mẽ của Monsta X.





Monsta X ra mắt vào năm 2015 với album “Trespass” và năm 2025 là năm kỷ niệm 10 năm hoạt động của nhóm. Việc đặt chân trở lại “Jingle Ball Tour”, một dấu mốc mang tính biểu tượng trong hành trình vừa qua, nhóm đang nhận được sự kỳ vọng lớn từ người hâm mộ về những sân khấu bùng nổ, hâm nóng bầu không khí lễ hội cuối năm trên khắp xứ sở cờ hoa.