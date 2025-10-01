Trong lá sớ của trung thần Byeon Gye-ryang dâng tấu lên vua Taejong (Thái Tông), vị vua thứ ba của vương triều Joseon (thế kỷ XIV-XIX), vào năm trị vì thứ 16 có đoạn: "Dangun là thuỷ tổ của vương quốc phương đông chúng ta, ngài giáng xuống từ trời. Vương quốc của chúng ta không phải là vương quốc do Thiên Tử phân phong.". Qua đây có thể thấy là mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của một nước lớn như Trung Quốc, nhưng người Hàn Quốc vẫn luôn tự hào vì có một nền tảng lịch sử độc lập.

Chuyện kể rằng, khoảng 5.000 năm trước, Hwanung (Hoàn Hùng) là con của thần nhà trời Hwanin (Hoàn Nhân) đã đưa theo thần gió Pungbaek (Phong bá), thần mưa Wusa (Vũ sư) và thần mây Wunsa (Vân sư) xuống hạ giới. Ở hạ giới, Hwanung dạy cho con người 360 công việc để sinh sống, từ gieo trồng ngũ cốc, trị bệnh tật, thực hiện hình phạt đến những điều thiện ác. Thần nhà trời Hwanin đã hỏi con trai Hwanung rằng "Liệu con có cống hiến được cho hạnh phúc của nhân loại hay không?". Đây chính là câu nói nổi tiếng "Hoằng ích nhân gian" và cũng là ý niệm dựng nước của người dân Hàn Quốc từ xa xưa. "Nhân loại" mà thuỷ tổ người Hàn Quốc nhắc tới trong ý niệm này không chỉ là người dân trên bán đảo Hàn Quốc mà là toàn thể nhân dân thế giới. Ngẫm thì thấy, càng ngày càng có nhiều người dân trên thế giới quan tâm tới trào lưu văn hoá Hàn Quốc (Hallyu). Phải chăng, đây cũng chính là việc làm cống hiến cho hạnh phúc nhân loại của người Hàn Quốc.





