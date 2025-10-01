Gặp gỡ Jiwon, chuyên gia trang điểm người Việt tại Hàn Quốc

Cùng với sự phát triển bùng nổ của ngành công nghiệp làm đẹp và phương tiện truyền thông, nhu cầu về hình ảnh cá nhân ngày càng tăng cao. Ai cũng muốn được xuất hiện với diện mạo đẹp nhất có thể, dù là đứng trước ống kính camera hay trong cuộc sống hàng ngày. Đó chính là lúc nghề trang điểm, hay makeup, đóng vai trò quan trọng trong việc làm đẹp và nâng cao sự tự tin cho mọi người. Hôm nay, chúng ta sẽ gặp gỡ bạn Đỗ Đài Sen, còn được biết đến với nghệ danh Jiwon, một chuyên gia trang điểm người Việt đang dần khẳng định tên tuổi tại Hàn Quốc.





Từng là thủ khoa ngành Y ở Việt Nam, Jiwon đã dũng cảm rẽ hướng sang lĩnh vực làm đẹp, lấy bằng song ngành Liệu pháp thẩm mỹ và Trang điểm tại Đại học Seokyeong, ngôi trường hàng đầu về đào tạo làm đẹp ở Hàn Quốc. Gần 6 năm theo đuổi nghề makeup ở xứ sở kimchi, Jiwon sở hữu bảng thành tích vô cùng ấn tượng với hơn 30 bằng cấp, chứng chỉ và giải thưởng lớn nhỏ trong lĩnh vực làm đẹp. Với lượng khách hàng ổn định và số học viên trải rộng khắp Hàn Quốc, Jiwon đang dự định mở một studio mang phong cách riêng.





Quý thính giả hãy cùng Khuê trò chuyện với Jiwon để hiểu hơn về hành trình theo đuổi đam mê makeup của bạn nhé!