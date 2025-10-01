Treasure trở thành nhóm K-pop đầu tiên hợp tác cùng tháp Namsan

ⓒ YG Entertainment





Công ty giải trí YG Entertainment ngày 2/10 thông báo nhóm nhạc nam Treasure sẽ có màn hợp tác đặc biệt với đơn vị quản lý tháp Namsan (N Seoul Tower) nhân dịp nhóm tổ chức concert tại Seoul. Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 8-14/10, đánh dấu lần đầu tiên tháp Namsan hợp tác cùng một nhóm nhạc K-pop, hứa hẹn mang đến trải nghiệm mới mẻ cho người hâm mộ toàn cầu.





Sự kiện hợp tác được thiết kế dưới hình thức gói trải nghiệm “Treasure Hunt” (tạm dịch “săn báu vật”). Người tham gia sau khi mua gói này sẽ có cơ hội tự tay trang trí “ổ khóa tình yêu” và treo lên cây “Keep your treasure” (tạm dịch “lưu giữ báu vật”), chụp ảnh với đạo cụ liên quan đến Treasure, cũng như hoàn thành nhiều nhiệm vụ khác nhau tại các điểm trong tòa tháp để nhận phần thưởng.





Đặc biệt, trong ba ngày concert của Treasure tại Seoul (10–12/10), toàn bộ tháp Namsan sẽ được thắp sáng bằng ánh đèn màu xanh, màu tượng trưng của nhóm, nhằm tạo không khí sôi động và kết nối cùng sự kiện. Ngoài ra, sẽ có khu vực chụp ảnh lưu niệm tại quảng trường của tháp, tầng 4 của đài quan sát còn có hoạt động lập bản đồ (mapping) bằng kính, cùng với không gian “Inside Seoul” phát lại các video âm nhạc (MV) của Treasure, mang đến một chuỗi hoạt động đa dạng cho người hâm mộ trong và ngoài nước.