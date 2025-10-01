Văn hóa Hàn Quốc trong con mắt người nước ngoài

Thời gian gần đây có khá nhiều khách du lịch tìm đến Hàn Quốc vì cơn sốt phim hoạt hình KPop Demon Hunters (Thợ săn quỉ Kpop) trên nền tảng Netflix. Họ đến Hàn Quốc để trải nghiệm thực tế những cảnh xuất hiện trong phim. Như làng nhà truyền thống Bukchon Hanok Maeul, nơi nhân vật chính Rumi và Jinu lần đầu gặp nhau; công viên Naksan, điểm hẹn hò lý tưởng khi màn đêm buông xuống; sân khấu phía trước nhà hát nghệ thuật Myeongdong - nơi nhóm nhạc nam Saja Boys trình diễn bài hát “Sodapop”; cây cầu lớn Cheongdam, nơi diễn ra trận chiến của nhóm nhạc nữ Huntr/x; hay bãi đỗ xe ở tháp Namsan. Khi đến với gian hàng lưu niệm trong bảo tàng quốc gia, du khách còn được tận mắt ngắm nghía những bức tranh dân gian vẽ hổ và chim ác, những chiếc cài áo xinh sắn mang hình hổ và chim ác, hay chiếc móc khóa hình chiếc mũ Gat. Ngày càng có nhiều người dân trên thế giới quan tâm tới văn hóa Hàn Quốc, không quản ngại đường xá xa xôi, tìm tới tận nơi để trải nghiệm. Điều này khiến mỗi người dân Seoul đều thấy tự hào, cảm kích và ngẫm lại về giá trị văn hóa truyền thống dân tộc.





* Nhạc phẩm Seoul / ban nhạc Sangjaru

* Khúc hát "Hangeul Twipuri" (Câu chuyện chữ viết Hangeul) / bô lão Kim Yeong-gi