Album của S.Coups X Mingyu (Seventeen) lập kỷ lục mới cho unit K-pop

Bảng xếp hạng Hanteo (Hàn Quốc) ngày 6/10 cho biết album mini đầu tay “HYPE VIBES” của nhóm nhỏ (unit) mới S.Coups X Mingyu (Seventeen) đã lập kỷ lục mới về lượng bán album trong tuần đầu phát hành với 887.581 bản bán ra, doanh số cao nhất đối với một unit K-pop. Cụ thể tính đến ngày thứ 4 kể từ sau khi phát hành sản phẩm vào ngày 2/10, album đã vượt mốc 840.000 bản, đứng đầu bảng xếp hạng album tuần của Hanteo, đồng thời phá vỡ kỷ lục trước đó, khẳng định “sức mạnh tiêu thụ album” vượt trội.





Ngay sau khi phát hành, album “HYPE VIBES” đã “càn quét” các bảng xếp hạng album không chỉ tại Hàn Quốc mà còn ở Nhật Bản và Trung Quốc, minh chứng cho sức hút toàn cầu của bộ đôi thần tượng. Tại Nhật Bản, album giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng “Album hàng ngày” (Daily Album Ranking) của trang âm nhạc tiêu biểu Oricon trong 3 ngày liên tiếp. Trong khi tại Trung Quốc, album đứng đầu bảng xếp hạng “Album bán chạy nhất kỹ thuật số” (Digital Bestseller Album) của nền tảng nghe nhạc trực tuyến QQ Music ở cả hạng mục ngày và tuần. Ngoài ra, album còn nhận được chứng nhận “Triple Gold” từ QQ Music cho doanh số vượt 750.000 nhân dân tệ (khoảng 105.000 USD).





Ca khúc chủ đề “5, 4, 3 (Pretty woman)” trong album kết hợp cùng nữ ca sĩ kiêm rapper người Mỹ Lay Bankz đã đứng đầu bảng xếp hạng thời gian thực của trang nghe nhạc trực tuyến Bugs ngay khi phát hành, đồng thời toàn bộ bài hát trong album đều lọt vào “Top 100” của trang âm nhạc Melon (Hàn Quốc). Cơn sốt thử thách (challenge) cũng bùng nổ khi video challenge của ca khúc chủ đề đạt hơn 180 triệu lượt xem trước cả khi sản phẩm chính thức ra mắt, cùng với hàng nghìn video nhảy theo được chia sẻ trên mạng xã hội. Ngoài hai thành viên cùng nhóm là The8 và Seungkwan (Seventeen), nữ ca sĩ Lay Bankz cũng tham gia thử thách, góp phần gia tăng sức nóng và lan tỏa ca khúc.





Các sân khấu biểu diễn của bộ đôi S.Coups X Mingyu với hai ca khúc “5, 4, 3 (Pretty woman)” và “Worth it” cũng tạo ấn tượng mạnh tại các chương trình âm nhạc hàng tuần của các đài Hàn Quốc như Mnet, MBC. Hai nam nghệ sĩ đã thể hiện sự linh hoạt khi trình diễn hai ca khúc mang sức hút đối lập, qua đó phô diễn phổ âm nhạc rộng và khả năng trình diễn live xuất sắc, nhận được phản ứng nồng nhiệt từ người hâm mộ.

Ngoài ra, S.Coups X Mingyu đã cùng Carat (tên fandom của Seventeen) trải qua những giây phút ý nghĩa tại fan party “VIBE ALIVE : Chill Moments” tổ chức vào ngày 5/10 để kỷ niệm phát hành album, với sân khấu live các ca khúc mới. Tại sự kiện, S.Coups và Mingyu chia sẻ về quá trình sản xuất album nhiều màu sắc và ý nghĩa, đồng thời hứa hẹn nhiều hoạt động tiếp theo của unit để người hâm mộ tiếp tục chờ đón và tận hưởng.