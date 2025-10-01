RM (BTS) cùng Bảo tàng Nghệ thuật hiện đại San Francisco tổ chức triển lãm đặc biệt vào năm 2026

ⓒ Big Hit Music

Công ty quản lý BigHit Music ngày 6/10 thông báo thành viên RM, trưởng nhóm nhạc toàn cầu Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) sẽ hợp tác cùng Bảo tàng Nghệ thuật hiện đại San Francisco (SFMOMA) (Mỹ) tổ chức một triển lãm đặc biệt mang tên “RM X SFMOMA” vào năm sau.





Triển lãm dự kiến sẽ được tổ chức từ tháng 10/2026 đến tháng 2/2027, giới thiệu khoảng 200 tác phẩm, bao gồm bộ sưu tập cá nhân của RM và các tác phẩm thuộc sở hữu của bảo tàng. Đặc biệt, bộ sưu tập cá nhân của RM được cho là sẽ quy tụ nhiều tác phẩm của các bậc thầy nghệ thuật hiện đại Hàn Quốc cùng các nghệ sĩ nổi tiếng trên thế giới.





Đại diện công ty quản lý cho biết triển lãm lần này nhằm kết nối một cách hài hòa bối cảnh thị giác và khái niệm của hai bộ sưu tập, đồng thời mang đến cơ hội để người hâm mộ khám phá cảm quan nghệ thuật và gu thẩm mỹ trong sưu tầm của RM.





RM cũng sẽ trực tiếp tham gia với tư cách là người giám tuyển cho triển lãm. Nam nghệ sĩ bày tỏ kỳ vọng triển lãm này sẽ trở thành không gian suy ngẫm về những ranh giới giữa Đông và Tây, giữa Hàn Quốc và Mỹ, giữa nghệ thuật cận đại và đương đại, cũng như giữa cá nhân và toàn thể, trong bối cảnh thế giới hiện nay vẫn được định nghĩa bởi những giới hạn và phân cách.