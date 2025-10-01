CORTIS là nghệ sĩ K-pop đầu tiên làm khách mời tham dự “Honorary Falconer” của LAFC

ⓒ Big Hit Music

Nhóm nhạc nam Hàn Quốc CORTIS đã được mời tham dự trận đấu giữa Câu lạc bộ bóng đá Los Angeles (LAFC) và Atlanta United, thuộc Giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) mùa giải 2025, diễn ra vào ngày 5/10 (theo giờ địa phương) tại Sân vận động BMO ở Los Angeles, Mỹ.





Các thành viên CORTIS đã diện áo đấu có in tên và số áo của ngôi sao bóng đá Son Heung-min (hiện đang thi đấu cho LAFC) và xuất hiện trên sân, thực hiện nghi lễ truyền thống thả linh vật của đội chủ nhà là một chú chim ưng với vai trò là “Honorary Falconer” (tạm dịch “Nhà thuần ưng danh dự”) để khởi động trận đấu. Đây là một sự kiện khai mạc truyền thống của Câu lạc bộ bóng đá Los Angeles, nhiều người nổi tiếng như diễn viên Will Ferrell và ca nhạc sĩ Meghan Trainor cũng từng tham gia trong vai trò này trước đây. Theo đó, CORTIS đã trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên xuất hiện trong vai trò là một Honorary Falconer của LAFC.





Trong trận đấu cùng ngày, đội LAFC đã giành chiến thắng với tỷ số 1-0, kéo dài chuỗi trận thắng liên tiếp lên 5 trận. Và CORTIS ngay lập tức trở thành chủ đề nóng trên mạng, được truyền thông quốc tế và bản địa khen ngợi, trở thành biểu tượng chiến thắng trong lòng người hâm mộ thể thao bản địa.





Cùng với đó, CORTIS cũng đang gây ấn tượng mạnh khi ca khúc “GO!” của nhóm được chọn làm nhạc nền cho video quảng bá cho vòng loại trực tiếp (postseason) năm 2025 của Giải bóng chày nhà nghề Mỹ (MLB). Video quảng bá có bài hát của nhóm được phát sóng trên truyền hình, radio, các trang mạng xã hội và tại các sân vận động.





Mặc dù sau cả khi kết thúc các hoạt động quảng bá chính thức cho album đầu tay, CORTIS vẫn tiếp tục duy trì lịch trình ổn định và nhận được nhiều lời mời hợp tác tại Mỹ. Nhóm là nghệ sĩ K-pop đầu tiên hợp tác với hãng nước uống tăng lực Red Bull, và sẽ góp mặt trong vòng chung kết của một cuộc thi nhảy do hãng tổ chức, diễn ra tại Los Angeles, Mỹ trong ngày 11/10. Ngoài ra, một buổi workshop sẽ được tổ chức trong ngày 12/10 để người tham gia có thể học các động tác của bài hát “GO!” được chính các thành viên hướng dẫn.