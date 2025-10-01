Tempest chuẩn bị khuấy động lễ hội Waterbomb TP. Hồ Chí Minh lần đầu tiên

ⓒ YUE HUA Entertainment Korea

Nhóm nhạc nam Hàn Quốc Tempest sẽ khuấy động bầu không khí sôi động tại Việt Nam khi tham gia lễ hội âm nhạc “Waterbomb Ho Chi Minh City 2025”, diễn ra vào ngày 15/11 (giờ địa phương) tại khu đô thị Vạn Phúc City, thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi ra mắt, nhóm góp mặt trong sự kiện âm nhạc đình đám này.





“Waterbomb” là lễ hội âm nhạc toàn cầu nổi tiếng, nơi khán giả được hòa mình vào những “trận chiến” súng nước đầy cuồng nhiệt và mát mẻ đúng như tên gọi. Sự kiện này từng cháy vé tại nhiều thành phố lớn như Seoul (Hàn Quốc), Tokyo (Nhật Bản), Bangkok (Thái Lan), Hong Kong, Singapore, và Manila (Philippines).





Tại sự kiện, Tempest hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả Việt Nam màn trình diễn mang đậm cá tính đặc trưng, cuốn hút, pha trộn giữa nét quyến rũ tinh tế và nguồn năng lượng bùng nổ, làm nóng bầu không khí lễ hội bằng loạt tiết mục cá tính và tràn đầy sức sống, tạo nên kết nối cùng người hâm mộ.





Trước đó, Tempest từng tham gia sự kiện âm nhạc “The Spark K-Star in Vietnam 2025” tổ chức tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội với quy mô khoảng 40.000 khán giả. Tại đây, thành viên người Việt Hanbin (tên thật Ngô Ngọc Hưng) đã đảm nhận vai trò MC nam và dẫn dắt chương trình sôi nổi và cuốn hút trong phần giao lưu đầy ấm áp cùng khán giả quê nhà.





Hiện Tempest cũng đang tích cực chuẩn bị cho màn trở lại với album mini thứ 7 mang tên “As I am”, dự kiến phát hành vào ngày 27/10, thu hút sự quan tâm nồng nhiệt từ người hâm mộ. Nhóm đang liên tục tung ra loạt hình ảnh lịch trình và concept, từng bước tăng nhiệt cho lần comeback này.





Mặt khác, sau “Waterbomb Ho Chi Minh City 2025”, Tempest sẽ tổ chức concert nhóm là 2025 Tempest Concert với tên gọi “As I am”, diễn ra vào hai ngày 29-30/11 tại Seoul (Hàn Quốc).