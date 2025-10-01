Nghệ sĩ thị giác Lê Phi Long và điểm nhấn Hàn Quốc trong hành trình nghệ thuật

Nghệ thuật thị giác đương đại Hàn Quốc là sự phát triển mạnh mẽ của nhiều loại hình như hội họa, điêu khắc, nhiếp ảnh, nghệ thuật thu và phát hình ảnh động (video art) và nghệ thuật trình diễn, phản ánh sự thay đổi của xã hội và ảnh hưởng của công nghệ số. Ở Việt Nam, nghệ thuật thị giác cũng đang dần khẳng định vị thế với những nghệ sĩ trẻ mang đến tiếng nói độc đáo và mạnh mẽ. Nghệ sĩ thị giác Lê Phi Long, một trong những gương mặt tiêu biểu, đã nhiều lần hợp tác và trao đổi nghệ thuật với phía Hàn Quốc.





Năm 2018, thông qua Asian Highway project, dự án của các nghệ sĩ Hàn Quốc tới thăm các địa điểm khắp châu Á, nghệ sĩ Lê Phi Long đã lần đầu tiên trình diễn tác phẩm của mình tại xứ sở kimchi. Kể từ lần bén duyên ấy, anh đã mang những tác phẩm mang đậm chất Mỹ thuật tại chỗ (site-specific art) sang dự Triển lãm nghệ thuật quốc tế Gangwon International Triennale 2024, và năm nay là Triển lãm Thủy mặc quốc tế Jeonnam International SUMUK Biennale 2025. Là một tín đồ của chủ nghĩa xê dịch với trải nghiệm sáng tác ở nhiều nơi trên thế giới, anh Lê Phi Long vẫn cho rằng Hàn Quốc là một điểm đến quan trọng trong hành trình nghệ thuật của mình, xuất phát từ những tương đồng văn hóa, lịch sử giữa hai nước Hàn-Việt.





Hãy cùng gặp gỡ vị khách mời đặc biệt này để hiểu thêm về hành trình sáng tác, mối duyên với Hàn Quốc, và cách anh đưa ký ức chiến tranh cùng những vấn đề sinh thái vào ngôn ngữ nghệ thuật đương đại.