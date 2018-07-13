نسبة تأييد الرئيس الكوري مون جيه إين تقل عن 70%

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انخفضت نسبة تأييد الرئيس الكوري "مون جيه إين" والحزب الديمقراطي الحاكم للأسبوع الرابع على التوالي لتقل عن 70% و50%، على التوالي.وطبقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "غالوب كوريا" خلال الفترة من العاشر وحتى الثاني عشر من شهر يوليو الجاري على 1002 من المواطنين البالغين، وصلت نسبة تأييد الرئيس "مون" إلى 69% ، بانخفاض 2% مقارنة بالأسبوع الماضي.أما نسبة المعارضة فقد بلغت 21%، بزيادة 3% مقارنة بالأسبوع الماضي.ويرجع السبب الرئيسي في انخفاض نسبة تأييد الرئيس "مون" إلى النقص في قدرة الحكومة على حل الصعوبات الاقتصادية وقضية معيشة الشعب.وبلغت نسبة تأييد الحزب الديمقراطي الحاكم 49% ، بانخفاض 2% مقارنة بالأسبوع الماضي، بينما بلغت نسبة تأييد حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي 10% ، وحزب الإصلاح المحافظ 6%، وحزب السلام الديمقراطي 0.3%.وتجدر الإشارة إلى أن نسبة تأييد حزب السلام الديمقراطي المعارض بلغت 10%، بزيادة 1% مقارنة بالأسبوع الماضي، مسجلة بذلك أعلى مستوى منذ تأسيس الحزب في شهر أكتوبر عام 2012.وبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع زائد أو ناقص 3.1%.