ارتفاع الحد الأدنى للأجور بنسبة 10.9٪ خلال العام 2019

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تم تحديد الحد الأدنى للأجور في كوريا الجنوبية للعام المقبل عند مستوى 8350 وون للساعة الواحدة، بزيادة 10.9 في المئة من مستوى 7530 وون المحدد لهذا العام.تم اتخاذ القرار بعد تصويت مجلس الحد الأدنى للأجور على الزيادة خلال دورته 15 التي استمرت حتى ساعات الصباح الأولى من يوم السبت.تم خلال الجلسة التصويت على خيارين، الأول حد أدنى للأجور عند مستوى 8350 وون والثاني عند مستوى 8680 وون.ومن بين الأعضاء السبعة والعشرين في المجلس الذي يضم ممثلين عن العمال والإدارة وعامة الشعب، شارك 14 عضوا في عملية التصويت.وتُوجِب قوانين المجلس حضور ما لا يقل عن ثلث الأعضاء من جانب العمال وأرباب العمل للتصويت، ولكن في حال غيابهم عن الاجتماعات لأكثر من مرتين دون سبب وجيه، يمكن للمجلس أن يشرع في التصويت بدونهم.وميز هذا العام مقاطعة الأعضاء التسعة الذين يمثلون مجتمع الأعمال جلسات المجلس، لكن غيابهم لا يتعارض مع قانونية التصويت.وبهذا القرار، نفذ المجلس وعده بتحديد معدل الحد الأدنى للأجور للعام المقبل بحلول يوم السبت، كما يتجاوز الحد الأدنى للأجور مستوى 8000 وون للمرة الأولى في تاريخ البلاد.