الولايات المتحدة تؤكد مبدأ نزع السلاح النووي أولا، ثم نظام سلام

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أكدت الولايات المتحدة من جديد موقفها المتمثل في ضرورة جعل كوريا الشمالية منطقة خالية من الأسلحة النووية قبل إنشاء نظام سلام، بينما تدعو بيونغ يانغ إلى إعلان سريع لإنهاء الحرب الكورية رسمياً.في مقابلة مع وكالة يونهاب للأنباء يوم الجمعة، قالت "كاتينا آدامز"، المتحدثة باسم مكتب شؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ في وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة تركز على إقامة نظام سلام بعد قيام كوريا الشمالية بنزع الأسلحة النووية، مشيرة إلى أنه سيتم حينئذ استبدال اتفاق الهدنة باتفاق سلام.وكانت كوريا الشمالية قد أعربت في وقت سابق عن أسفها لموقف الولايات المتحدة خلال المحادثات رفيعة المستوى التي عقدت مع وزير الخارجية "مايك بومبيو" في بيونغ يانغ الأسبوع الماضي.وقالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية في بيان إن كوريا الشمالية اقترحت إعلان انتهاء الحرب الكورية في الذكرى الخامسة والستين للهدنة يوم 27 يوليو، موضحة أن الولايات المتحدة لم تتطرق إلى مسألة إقامة نظام سلام في شبه الجزيرة الكورية، بل إنها حاولت أن تتراجع عن القضية المتفق عليها بشأن إعلان نهاية الحرب الكورية، متذرعة بمختلف الشروط والأسباب، على حد تعبيرها.كوريا الجنوبية من جانبها ملتزمة بهدف إعلان نهاية الحرب خلال هذا العام على النحو المتفق عليه في قمة الكوريتين شهر أبريل الماضي.في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" في اليابان عقب زيارته لكوريا الشمالية إن الإجراءات المتعلقة بالضمانات الأمنية لكوريا الشمالية والتحسن في العلاقات الثنائية يمكن أن يتم خلال عملية نزع السلاح النووي. لكنه أعاد التأكيد على أن إدارة ترامب لن ترفع العقوبات عن بيونغ يانغ حتى يتم نزع السلاح النووي بشكل نهائي وكامل.