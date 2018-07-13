ترامب يلمح إلى أن نزع النووي الكوري الشمالي قد يكون عملية طويلة

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ألمح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يوم الجمعة إلى أن نزع الأسلحة النووية الكورية الشمالية قد يستغرق وقتًا أطول مما كان متوقعًا.تطرق ترامب إلى قضية النووي الكوري الشمالي في مؤتمر صحفي مشترك بعد عقد محادثات قمة مع رئيسة الوزراء البريطانية "تيريزا ماي" في باكينجهامشير، بإنجلترا.ونقلت وكالة أسوشيتد برس عنه قوله "إنها عملية" و "ربما عملية أطول مما قد يرغبه أي شخص".لكنه أضاف أنه معتاد على العمليات الطويلة وأن الولايات المتحدة لم تخفف العقوبات القاسية على كوريا الشمالية.لكن الزعيم الأمريكي أوضح ايضا أن كوريا الشمالية لم تجري تجارب نووية او تطلق صواريخ، مشيرا إلى أن بعض المواقع النووية تم تفجيرها واستعادت الولايات المتحدة رهائنها وسجناءها.وأكد ترامب أن "الكثير من الأشياء الجيدة تحدث."