الرئيس مون يصل الى البلاد بعد جولة قادنه إلى الهند وسنغافورة

Photo : KBS News

وصل الرئيس الكوري "مون جي اين" الى البلاد مساء أمس الجمعة بعد جولة قادته إلى كل من الهند وسنغافورة واستغرقت 6 أيام.وقال الرئيس مون في سنغافورة خلال لقاء مع الجالية الكورية هناك إنه يرى العلاقات مع دول آسيان مهمة للغاية، حيث يسعى لتعزيز العلاقات التعاونية معها. وأكد مون على أن كوريا الجنوبية تقف حاليا في نقطة انطلاق جديدة في كافة المجالات، بما فيها السياسة والاقتصادية والمجتمعية والأمنية، مشيرا الى مساعي حكومته لفتح عصر جديد يتحلى بالسلام والازدهار المشترك في شبه الجزيرة الكورية بعد مرور 70 عاما من الحرب الباردة بين الكوريتين.وفي أثناء مؤتمر قمة جمعه برئيسة سنغافورة "حليمة يعقوب" تبادل الجانبان سبل تقوية التعاون الاقتصادي بين البلدين الى جانب توسيع التبادلات على مستوى الأشخاص.