انطلاق التحقيقات في مزاعم محاولة فرض الأحكام العرفية العام الماضي

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بدأت اليوم الاثنين أعمال فريق خاص للتحقيق في المزاعم بأن قيادة الأمن الدفاعي قد درست فرض الأحكام العرفية خلال فترة مظاهرات الشموع العام الماضي، التي طالبت بإقالة الرئيسة السابقة "بارك كون هيه".ويتكون الفريق من 30 من المدعين العسكريين والعامين، وسوف يقوم أيضا بإجراء تحقيقات في المزاعم بأن قيادة الأمن الدفاعي قد فرضت رقابة على أسر ضحايا حادث غرق العبارة "سيه وال".ومن المتوقع أن تكون التحقيقات مكثفة، نظرا لأن الرئيس "مون جيه إين" قد أمر بنفسه بتشكيل فريق التحقيقات المستقل للتحقيق في تلك المزاعم، ومن المحتمل أن تتم مصادرة مقر قيادة الأمن الدفاعي.ومن المتوقع أيضا أن تشمل التحقيقات قائد قيادة الأمن الدفاعي السابق "تشو هيون تُشن"، ووزير الدفاع السابق "هان مين كو"، ورئيس مكتب الأمن القومي السابق "كيم كوان جين"، بالإضافة إلى رئيس الوزراء السابق "هوانغ كيو آن" الذي كان قائما بأعمال الرئاسة وقتها، بالإضافة إلى الرئيسة السابقة "بارك كون هيه".