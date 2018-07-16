محادثات عمل بين واشنطن وبيونغ يانغ بشأن إعادة رفات الجنود الأمريكيين

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أجرت الولايات المتحدة وكوريا الشمالية أمس الاثنين محادثات على مستوى العمل فى قرية الهدنة الحدودية بين الكوريتين، "بان مون جوم"، تناولت تفاصيل عملية إعادة رفات الجنود الأمريكيين الذين لقوا مصرعهم خلال الحرب الأهلية الكورية.ووفقًا لمصادر مسؤولة في سيول ومصادر في القوات الأمريكية في كوريا، ناقش الجانبان موعد وكيفية إعادة رفات الجنود الأمريكيين بناء على الاتفاقات التي تم التوصل إليها أول من أمس الأحد خلال المحادثات على مستوى جنرال بين الجانبين.وكانت الولايات المتحدة وكوريا الشمالية قد اتفقتا خلال اجتماعات يوم الأحد على بدء محادثات على مستوى العمل بين الجانبين، واستئناف العمليات المشتركة للبحث عن رفات حوالي 300 جندي أمريكي فقدوا خلال الحرب الأهلية الكورية.ولم يتم الكشف عن المسؤولين الذين حضروا اجتماع الأمس، لكن بعض المصادر أشارت إلى أن الوفد الأمريكي ضم مسؤولًا من وزارة الدفاع. كما لم يتم الإعلان حتى الآن عن نتائج المحادثات، لكن الطرفين ناقشا إمكانية إعادة رفات الجنود إلى الولايات المتحدة في يوم 27 يوليو، الذي يوافق الذكرى الخامسة والستين على إبرام اتفاقية الهدنة التي أوقفت الحرب الأهلية الكورية.