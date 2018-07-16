المخابرات الدفاعية نظمت عملية هروب العاملات الكوريات الشماليات من الصين

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اتضح أن الوحدة الاستخباراتية التابعة لوزارة الدفاع الكورية الجنوبية هي التي قامت بتنظيم عملية الهروب الجماعية لثلاثة عشر من عُمّال مطعم كوري شمالي في الصين في عام 2016.وقال مصدر مطلع على القضية إن عملية الهروب تمت تحت قيادة المخابرات العسكرية الكورية الجنوبية، مشيرا إلى أن هيئة المخابرات الوطنية قد شاركت في العملية فقط بعد وصول الكوريين الشماليين إلى مدينة شنغهاي الصينية، من أجل توصيلهم إلى كوريا الجنوبية.وتعد هذه التصريحات مناقضة لما صرح به "هو كانغ إيل" مدير المطعم الكوري الشمالي في مدينة "نينغ بو" الساحلية الصينية، الذي هرب إلى كوريا الجنوبية بصحبة 12 عاملة في شهر أبريل من عام 2016، حيث قال لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء أول من أمس الأحد إن هيئة المخابرات الوطنية هي التي نظمت عملية هروب المجموعة، واتهمها بأنها أغرته بالهروب من خلال وعد بمساعدته في الحصول على الجنسية الكورية الجنوبية وإدارة مطعم في منطقة جنوب شرق آسيا. لكن التصريحات الأخيرة التي أدلى بها المصدر المطلع تفيد بأن المخابرات العسكرية هي التي نظمت الخطة في المرحلة الأولية، وشجعت مدير المطعم على الهروب مع العاملات ونقلتهم إلى شنغهاي.