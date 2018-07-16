تحذيرات من الأمراض المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة في كوريا

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نصح مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها المواطنين اليوم الثلاثاء، باتخاذ الحذر الشديد من الأمراض المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، والتي ترتفع معدلات الإصابة بها نتيجة لاستمرار درجات الحرارة في الارتفاع.وبعد رصد تكرار الإصابة بأمراض ذات صلة بالحرارة منذ شهر مايو، اتضح للمركز أن ما يقرب من 550 حالة منها تم الإبلاغ عنها خلال هذا الصيف.وقال المركز إن 285 حالة قد أبلغ عنها على مدى الأيام الأربعة الماضية، وقد توفي أربعة مرضى من بين تلك الحالات.ويشير مصطلح "الأمراض المرتبطة بالحرارة" إلى الحالات الطبية الخطرة التي قد تنجم عن التعرض للحرارة، وتشمل قائمة تلك الأمراض: ضربة الشمس، والإجهاد الحراري، بينما تشمل أعراضها الصداع والدوار وتشنج العضلات، وقد تكون ضربة الشمس قاتلة في أسوأ حالاتها.ونصحت وكالة مكافحة الأمراض بتجنب الأنشطة في الهواء الطلق خلال منتصف النهار، أو عند إصدار تحذيرات بشأن الموجات الحارة، مشيرة إلى أن 40% من المرضى يصابون بأمراض الحرارة خلال بقائهم خارج المنزل في فترة النهار فيما بين وقت الظهيرة وحتى الساعة الخامسة عصرا.