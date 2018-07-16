كيم جونغ أون يوبِّخ مسؤولين خلال تفتيش ميداني

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انتقد كيم جونغ أون بشدة بعض مسؤوليه خلال جولته الأخيرة في مواقع البناء في المنطقة الشمالية الشرقية من البلاد، بسبب عدم كفاءتهم.وقالت وكالة الأنباء المركزية الرسمية إن كيم زار مزارع لإنتاج سمك السلمون، وأحواضا لبناء السفن، وموقعا لإنشاء أحد الفنادق، ومصنعا للآلات في مقاطعة شمال هام كيونغ، حيث انتقد كيم العمال والمسؤولين في محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية ما زالت تحت الإنشاء في منطقة "أورانغ تشون" لعدم نجاحهم في إكمال المشروع لمدة 17 عامًا.وقال كيم إنه شعر بالغضب من أن مسؤولي مجلس الوزراء لم يتفقدوا ذلك الموقع خلال كل تلك السنوات، وقال إنه "عاجز عن النطق" بعدما رأى الوضع الفعلي بعينيه.ثم أمر كيم اللجنة المركزية لحزب العمال بالإشراف على المشروع، وأمر بالانتهاء منه بحلول يوم العاشر من أكتوبر من العام القادم.كما قام كيم بتأنيب العمال بسبب "الإهمال" و"التباطؤ" خلال زيارته لموقع لبناء منتجع وفندق في المنطقة.