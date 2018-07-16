تقرير يتهم كوريا الشمالية بانتهاك عقوبات الأمم المتحدة

Photo : YONHAP News

اتضح أن كوريا الشمالية نقلت شحنات من الفحم إلى دولة ثالثة، من خلال كوريا الجنوبية، في انتهاك لعقوبات الأمم المتحدة المفروضة عليها.ونقل تقرير بثه راديو صوت أمريكا اليوم الثلاثاء عن لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة لمراقبة العقوبات ضد كوريا الشمالية، قولها إن كوريا الشمالية شحنت فحما من ميناء خولمسك في روسيا إلى دولة ثالثة مرتين، عبر موانئ كوريا الجنوبية في إنتشون وبوهانغ، في الثاني والحادي عشر من شهر أكتوبر في العام الماضي.وكانت اللجنة قد أوضحت في تقرير سابق أن الموانئ الكورية الجنوبية كانت الوجهات النهائية للفحم الكوري الشمالي، لكنها قالت مؤخرا إنه من المحتمل أن تكون تلك الشحنات متجهة إلى دولة ثالثة.وقال مسؤول في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن الحاجة تدعو إلى التأكد من نتائج هذا التقرير.يشار إلى أن القرار رقم 2371 الذي أصدره مجلس الأمن الدولي في أغسطس الماضي، يحظر جميع صادرات الفحم الكوري الشمالي.