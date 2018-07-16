الرئاسة توصلت إلى مدى جدية وثيقة قيادة الأمن الدفاعية

Photo : KBS News

قال مكتب الرئاسة إنه توصَّل تدريجيا إلى مدى فداحة التقرير الذي أعدته قيادة الأمن الدفاعية، والذي تضمن إمكانية فرض الأحكام العرفية لقمع الاحتجاجات ضد الرئيسة السابقة "بارك كون هيه" في العام الماضي.وكشف مسؤول بارز في الرئاسة عن ذلك الموقف اليوم الثلاثاء، وسط انتقادات بأن الرئاسة تغافلت عن جدية الوثيقة وخطورتها، قبل أن يكشف عنها النائب عن الحزب الحاكم "ري تشول هي" يوم الخامس من يوليو.وقد تمت إحاطة كبار المسؤولين الرئاسيين بالوثيقة بواسطة وزارة الدفاع يوم 28 يونيو.وقال المسؤول إن الرئاسة أدركت مدى أهمية الوثيقة وخطورتها بعد النظر فيها بشكل أكثر شمولًا، مشيرا إلى أن الأمر استغرق بعض الوقت بالنسبة للحكومة لتصفح الوثيقة بالكامل، التي تتحمل المسؤولية القانونية والسياسية عن الخطة الواردة فيها.