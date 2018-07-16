الفرق الكورية الموحدة تتقدم إلى دور الـ16 في بطولة تنس الطاولة

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تقدم فريق موحد مكون من لاعبي الكوريتين إلى المرحلة التالية من البطولة الدولية لتنس الطاولة التي تعقد حاليا في كوريا الجنوبية، حيث فاز فريق "تشيه إيل" و"يو أن تشونغ" على فريق "آلفارو روبلز" و"غاليا دفوراك" الإسباني بـ 3 نقاط مقابل 2، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الثلاثاء في الملعب الرياضي في مدينة "ديجون"، ليصعد الفريق إلى دور الـ16 في بطولة الاتحاد الدولي لكرة الطاولة، "ورلد تور بلاتينيوم كوريا أوبن".كما تقدم الثنائيان المشتركان "جانغ أو جين" و"تشا هيو شيم" إلى دور الـ16 بعد انسحاب الفريق المنغولي.وسوف يواجه فريق "تشيه" و"يو" الفريق القوي المكون من "لي سانغ سو" و"جون جي هي"، الذي يعتبر من بين المرشحين للفوز بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية القادمة في إندونيسيا، وذلك يوم غد الخميس.ويتنافس في هذه البطولة أربعة فرق زوجية مختلطة من الكوريتين، حيث تشارك الكوريتان أيضاً بفرق موحدة في منافسات زوجي الرجال والسيدات، إلى جانب فريقا الزوجي المختلط.