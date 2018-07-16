بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يؤكد على الرفع التدريجي لأسعار الفائدة

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أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على خطط البنك لمواصلة رفع أسعار الفائدة تدريجيًا.وأوضح رئيس البنك المركزي في الولايات المتحدة "جيروم باول" في تصريحات أدلى بها أمس الثلاثاء، أن "لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لتحديد سعر الفائدة" تعتقد أن أفضل طريقة هي الاستمرار في رفع معدل أسعار الفائدة بشكل تدريجي. وكان "باول" قد أعرب عن تفاؤله بشأن الاقتصاد الأمريكي خلال شهادته أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أن خلق فرص عمل لا يزال قويا، وأن مستوى التضخم مطابق لهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو 2%. لكنه أقر في الوقت نفسه بأنه "من الصعب التنبؤ بالنتيجة النهائية للمناقشات الحالية حول السياسات التجارية"، في إشارة واضحة إلى التعريفات الثقيلة التي أقرتها الحكومة الأمريكية مؤخرا على المنتجات الصينية ومنتجات العديد من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة. وقال "باول" إن سياسات الحماية التجارية يمكن أن تضر بالنمو الاقتصادي، كما يمكن أن تخفض من الأجور، ملمحا إلى عدم موافقته على سياسات إدارة "ترامب" التجارية. كما قال إنه بصفة عامة، ظلت الدول التي فتحت أسواقها للتجارة ولم تخلق عوائق، بما في ذلك التعريفات الجمركية، تنمو بشكل أسرع، بينما على النقيض من ذلك لم تنجح الدول التي اتبعت سياسات حماية تجارية في تحقيق النمو المطلوب.