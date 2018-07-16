وفد برلماني كوري يزور الولايات المتحدة

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يغادر البلاد اليوم الأربعاء وفد مكون من زعماء التكتلات البرلمانية التابعين للأحزاب الكورية الجنوبية من المعسكرين الحاكم والمعارض، متوجهين إلى الولايات المتحدة لإجراء محادثات دبلوماسية برلمانية تهدف إلى تعزيز أوضاع الاقتصاد الكوري والأوضاع الأمنية.وخلال رحلة الوفد التي تستغرق ستة أيام ويزور خلالها واشنطن، تخطط المجموعة للاجتماع مع زعماء الكونغرس الأمريكي، بمن في ذلك زعيم الأغلبية في مجلس النواب "كيفين ماكارثي"، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب "إد رويس"، ورئيس اللجنة الفرعية للشؤون الخارجية في آسيا والمحيط الهادئ "تيد يوهو".كما يعتزم الوفد البرلماني الكوري الالتقاء بعدد من كبار المسؤولين الحكوميين، بمن فيهم نائب وزير الخارجية "جون سوليفان"، ووكيل وزارة الدفاع "جون رود"، حيث يتوقع أن يناقش النواب الكوريون إجراءات المتابعة للقمتين التاريخيتين بين كوريا الشمالية وكل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.وسيلتقي الوفد البرلماني الكوري أيضا بمسؤولين من الجمعية الأمريكية للسيارات، وغرفة التجارة الأمريكية، لمناقشة قضية فرض تعريفات على السيارات الكورية.