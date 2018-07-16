الشرطة تطلق تحقيقات في اتهامات للرئيس المؤقت للحزب المعارض

Photo : YONHAP News

بدأت الشرطة الكورية تحقيقات فى مزاعم مفادها أن رئيس فرقة العمل المعنية بالإصلاحات الطارئة في حزب "كوريا الحرة" المعارض الكبير، والذي تم تعيينه مؤخرا، قد انتهك قانون مكافحة الكسب غير المشروع.وقالت وكالة الشرطة في مقاطعة "كانغ وان" أمس الثلاثاء إنها تحقق مع "كيم بيونغ جون" بشأن انتهاكه المزعوم للقانون الذي يضع قيودا على قيمة الهدايا التي يمكن للموظفين العموميين الحصول عليها.ويُتهم "كيم" بتلقي خدمات تزيد قيمتها عن مليون وون من "هام صونغ هي" المدير التنفيذي السابق لكازينو "كانغ وان لاند" في شهر أغسطس من العام الماضي عندما كان يعمل أستاذا في جامعة "كوك مين".ويحظر قانون مكافحة الكسب غير المشروع، المعروف أيضاً باسم قانون "كيم يونغ ران"، على الموظفين العموميين والمعلمين والصحفيين الحصول على هدايا من البضائع الزراعية أو السمكية بقيمة تتجاوز 100 ألف وون، وأكثر من 50 ألف وون من أموال التهنئة أو التعزية.