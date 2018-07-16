شركات صينية وراء شحن الفحم الكوري الشمالي

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كشفت تقارير إعلامية عن أن الشركات الصينية كانت هي المشغل الفعلي للسفن التي دخلت الموانيء الكورية الجنوبية، وكانت تحمل شحنات من الفحم الكوري الشمالي في العام الماضي.وأوضح تقرير بثه راديو صوت أمريكا اليوم الأربعاء أن مشغلي تلك السفن هم شركات تقع مقراتها في الصين، مستشهدة بسجلات مراقبة الموانئ في منطقة آسيا والمحيط الهادي.ووفقًا للتقرير، فإنَّ الشركة المشغلة للسفينة "سكاي أنجل" التي ترفع علم بنما، والتي دخلت ميناء إنتشون يوم الثاني من شهر أكتوبر من العام الماضي، كانت مسجَّلة تحت اسم شركة "داليان سكاي أوشن للشحن الدولي"، في مدينة "داليان" بمقاطعة "لياونينغ" الصينية.وكذلك الشركة المشغلة للسفينة "ريتش غلوري" التي ترفع علم "سيراليون"، والتي دخلت ميناء "بوهانغ" الكوري الجنوبي يوم 11 أكتوبر من العام الماضي، كانت مسجلة تحت اسم شركة "سانهي مارين" الواقعة في "داليان" أيضًا.وأضاف التقرير أنه على الرغم من أن السفن كانت ترفع أعلام بلدان أخرى، إلا أنَّ الشركات الصينية هي المشغل الفعلي لها.