الحكومة الكورية تخفض توقعاتها للنمو إلى أقل من 3%

Photo : YONHAP News

قررت الحكومة الكورية تخفيض توقعاتها للنمو الاقتصادي إلى أقل من 3%، وذلك بعد عام واحد فقط من تمكن الاقتصاد الكوري من تحقيق نمو تجاوز عتبة 1.1%.وأوضحت الحكومة أنها خفضت توقعاتها الرسمية من 3% إلى 2.9% بسبب تباطؤ الاستثمار والصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين وارتفاع أسعار النفط العالمية.وقال وزير المالية "كيم دونغ يون" في مؤتمر صحفي لإحاطة المراسلين بالتوقعات الاقتصادية، إن الصادرات والاستهلاك سيتباطآن في النصف الثاني من هذا العام، وسيظل عدد فرص العمل في مستوى منخفض يبلغ حوالي 180 ألف شهريا، والذي يمثل تراجعًا حادًّا عن مستوى العام الماضي البالغ 320 ألفا، كما سيرتفع معدل التضخم إلى 1.6%.وتعتقد الحكومة الكورية أن النمو الضعيف وظروف العمل السيئة ستستمر ما لم يتم التعامل مع المشكلات الداخلية والخارجية بشكل أساسي.أما في العام القادم، فستكون توقعات النمو أكثر قتامة بنسبة 2.8%، ولكن من المتوقع أيضا أن يعود مستوى التوظيف إلى 230 ألف فرصة عمل جديدة شهريا.وقال وزير المالية إن الحكومة سوف تزيد من إنفاقها المالي بأكثر من 7% في العام القادم، من أجل الحفاظ على الاقتصاد نشطا.