كوريا الشمالية تعيد رفات 55 من الجنود الأمريكيين

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قالت تقارير صحفية أمريكية إن كوريا الشمالية تخطط لإعادة رفات ما بين 50 إلى 55 من الجنود الأمريكيين، في 27 يوليو.ونشرت صحيفة "ستارز آند سترايبس" التي يصدرها الجيش الأمريكي تقريرًا حول خطة كوريا الشمالية أمس الثلاثاء، حيث نقلت عن مسؤول أمريكي قوله إن كوريا الشمالية ستسلم للولايات المتحدة رفات الجنود يوم 27 يوليو، الذي يصادف الذكرى الخامسة والستين على توقيع اتفاقية الهدنة التي أنهت الحرب الكورية.وبموجب الخطة التي وصفها التقرير بأنها النتيجة الأولية للمحادثات العسكرية على مستوى جنرال بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في قرية الهدنة، سترسل الولايات المتحدة حقائب لنقل الرفات عبر شاحنة إلى المنطقة منزوعة السلاح، ثم يتسلم الجانب الكوري الشمالي تلك الحقائب لوضع الرفات فيها،، ومن ثم إعادتها إلى وفد أمريكي، ليقوم بإرسالها إلى قاعدة أوسان الجوية في كوريا الجنوبية أو إلى هاواي.وإذا تمت الخطة كما هو مقرر لها، فستكون هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها النظام الكوري الشمالي بإعادة رفات جنود أمريكيين منذ أوائل عام 2007.