الحكومة توسع المستردات الضريبية للأسر محدودة الدخل

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أعلنت الحكومة الكورية اليوم الأربعاء أنها ستوسع من المستردات الضريبية للأسر محدودة الدخل، لتصل إلى 3.8 تريليون وون في العام القادم.وجاء هذا القرار بزيادة الإعفاءات الضريبية للأسر محدودة الدخل خلال اجتماع للوزراء المعنيين بالاقتصاد في سيول، حول سبل دعم تلك الأسر.كما قررت الحكومة أيضًا تخفيف مؤهلات التطبيق الخاصة بالإعفاء، بحيث يتم السماح لنحو 3.3 مليون عائلة بتلقي دعم مالي من خلال المستردات الضريبية، وهو ضعف عدد المستفيدين حاليًا.كما ستوسع الحكومة حجم القروض ذات الفائدة المنخفضة الممنوحة لأصحاب الشركات الصغيرة.