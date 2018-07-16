سيول وواشنطن تستأنفان محادثات تقاسم تكاليف الدفاع

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تستأنف كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اليوم الأربعاء مفاوضاتهما حول تقاسم تكاليف وجود القوات الأمريكية في كوريا.وقالت وزارة الخارجية في سيول إن الدورة الخامسة من المحادثات ستُعقَد لمدة يومين في تاكوما جنوب مدينة سياتل.وقد عقد الجانبان ما مجموعه أربع جولات من المحادثات منذ شهر مارس، لكنهما مختلفان اختلافًا كبيرًا حول مدى مساهمة كل جانب.وفي المحادثات السابقة، التزمت الولايات المتحدة بمطلبها بأن تشترك كوريا الجنوبية في تكاليف نشر الأصول الاستراتيجية الأمريكية.ومن جانبها، أكدت كوريا الجنوبية مجددًا أن قضية نشر الأصول ليست موضوعًا للمناقشة في محادثات تقاسم تكاليف الدفاع، والتي من المفترض أن تركز فقط على نفقات القوات الأمريكية في كوريا.وقد شددت سيول على ضرورة تعديل حصة تكاليف الدفاع بشكل معقول، حيث إن كوريا تغطي مبلغًا كبيرًا من النفقات بشكل مباشر وغير مباشر.يشار إلى أن العبء المالي للقوات الأمريكي يتم تقاسمه بين البلدين منذ أوائل التسعينيات، وسوف تصل حصة سيول إلى نحو 960 مليار وون هذا العام، بموجب الاتفاقية الموقعة في عام 2014، ويتعين على الحلفاء أن يجددوا الاتفاقية التي ستنتهي صلاحيتها هذا العام.