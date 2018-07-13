كوريا الجنوبية تتحفظ على سفينة استخدمت في نقل الفحم الكوري الشمالي

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صرحت الحكومة الكورية الجنوبية أمس الأربعاء بأنها تحفظت منذ شهر يناير الماضي على سفينة ترفع علم "توغو"، واستُخدمت في نقل وتصدير الفحم الكوري الشمالي المحظور تصديره بموجب عقوبات الأمم المتحدة.وأوضح مسؤول في وزارة الخارجية أن الحكومة ذكرت هذه الواقعة في تقرير تنفيذ العقوبات الذي تم تقديمه إلى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، في شهر مارس الماضي.وقالت الحكومة إنها تحتجز وتحقق مع السفينة "تالنت إيس"، التي كانت تُعرَف سابقًا باسم "زين شينغ هيه"، وهي من بين 10 سفن متهمة بنقل مواد محظورة من كوريا الشمالية. وفي أواخر العام الماضي، طلبت الولايات المتحدة من مجلس الأمن وضع قائمة بأسماء تلك السفن العشر في قائمة العقوبات بسبب انتهاكاتها للعقوبات الدولية.كما أظهر التقرير، الذي نُشر على موقع لجنة العقوبات أمس الأربعاء، أن سيول اتخذت إجراءات مماثلة ضد سفينتين أخرييْن، وهما السفينة "لايتهاوس وينمور" والسفينة "كوتي"، لمشاركتهما في نقل مواد محظورة إلى السفن الكورية الشمالية عن طريق البحر.يشار إلى أن القرار 2397 الذي صدر عن مجلس الأمن الدولي في شهر ديسمبر الماضي يتيح للدول الأعضاء احتجاز السفن التي يُشتبه في تورطها في أنشطة محظورة مع كوريا الشمالية.