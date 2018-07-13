الاتحاد الأوربي يفرض رسومًا وقائية على واردات الصلب

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قرر الاتحاد الأوربي فرض تدابير حماية مؤقتة على بعض واردات الصلب، وتم اتخاذ هذا القرار للحيلولة دون تدفق المنتجات إلى الكتلة الأوربية، نتيجة للإجراءات الحمائية الأمريكية، لكنه قد يؤدي إلى تأثيرات سلبية على صناعة الصلب الكورية الجنوبية.وأعلنت المفوضية الأوربية أمس الأربعاء أنها ستفرض رسومًا إضافية بنسبة 25% على 23 فئة من منتجات الصلب، إذا تجاوزت أحجامها متوسط حصصها خلال السنوات الثلاث الماضية.وقالت المفوضة التجارية للاتحاد الأوربي "سيسيليا مالمستروم" في بيان لها إن القرار اتُّخِذ لحماية صناع الحديد والصلب الأوربيين من ارتفاع الواردات في أعقاب قرار الولايات المتحدة فرض رسوم بنسبة 25% على منتجات الصلب، والذي دخل حيز التنفيذ الشهر الماضي.ومن المرجح أن توجه هذه الرسوم ضربة إلى كل من كوريا الجنوبية والصين والهند وروسيا وتركيا وأوكرانيا.ووفقًا لوزارة الخارجية في سيول، تصل صادرات كوريا الجنوبية السنوية من المنتجات الخاضعة للرسوم إلى 3.3 مليون طن، وتبلغ قيمتها 9 مليارات دولار.وقالت الوزارة إن الاتحاد الأوربي يواصل تحقيقاته في واردات الصلب، وسيضع إجراءات الحماية في وقت لاحق من هذا العام، بعد جلسات استماع عامة في شهر سبتمبر.