توقعات بعقد قمة بين الكوريتين والولايات المتحدة في نيويورك

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قالت وزيرة الخارجية "كانغ كيونغ هوا" إنها لا تستبعد إمكانية عقد قمة ثلاثية بين الكوريتين والولايات المتحدة خلال فترة انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر القادم.وأدلت الوزيرة "كانغ" بهذه التصريحات للصحفيين أمس الأربعاء خلال زيارتها لبريطانيا، لإجراء محادثات استراتيجية مع نظيرها البريطاني "جيرمي هانت".وقالت "كانغ" إنه في الماضي استغرق الأمر عدة أشهر للإعداد لقمة بين الكوريتين، لكن المشهد الآن يختلف عن ذلك.وأضافت أنه من الصعب التكهن بأي اتصالات محتملة بين قائديْ الكوريتين، قبل زيارة الرئيس "مون جيه إين" إلى بيونغ يانغ لعقد قمة مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في وقت لاحق من هذا العام.وفيما يتعلق بإمكانية إعلان انتهاء الحرب الكورية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، قالت الوزيرة "كانغ" إن "مون" و"كيم" اتفقا خلال قمتهما على السعي إلى مثل هذا الإعلان في غضون هذا العام.كما أكدت "كانغ" على أن الحكومة سوف تبذل جهودًا دبلوماسية لتحقيق هذا الهدف، لكنها لا تستطيع تحديد موعد للإعلان.