تحويل 133 ألف وظيفة مؤقتة في القطاع العام إلى وظائف دائمة خلال عام

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تم تحويل 133 ألف وظيفة مؤقتة في القطاع العام إلى وظائف دائمة خلال فترة عام واحد في ظل تنفيذ الحكومة الكورية مشروع تحويل الوظائف المؤقتة إلى وظائف عامة.جاء ذلك في تقرير أصدرته وزارة التوظيف والعمل اليوم بعنوان "أمثلة على التحول إلى الوظائف الدائمة في القطاع العام".وطبقا للمشروع الذي وضعته الحكومة في العام الماضي، من المتوقع أن يتم تحويل 205 ألف وظيفة مؤقتة إلى وظائف عامة حتى عام 2020. وقد أحرزت الوزارة 64.6% من هدفها حتى الآن.وحسب أساليب التوظيف، تم تحويل 66 ألفا و745 وظيفة محددة بفترة معينة إلى وظائف دائمة، بينما تم تحويل 65 ألفا و928 وظيفة محددة بعقود ثانوية إلى وظائف دائمة.وحسب أنواع المهن، تم تحويل 13 ألفا و104 من العاملين المساعدين في الشؤون المكتبية و9 آلاف و734 باحثا مساعدا، و5 آلاف و948 عاملا في مجال الرعاية الطبية، إلى وظائف دائمة.