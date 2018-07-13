ارتفاع عدد المرضى المصابين بالحرارة الشديدة في كوريا

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تجاوز إجمالي عدد الذين أصيبوا بأمراض ذات صلة بالارتفاع الحاد في درجات الحرارة حاليا في كوريا 700 شخص.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الرقابة على الأمراض أن عدد المرضى المصابين بسبب الحرارة الشديدة بلغ 723 مريضا منذ بدء هذا العام وحتى يوم أمس، وقد توفي 8 أشخاص منهم.وأضاف أن عدد المرضى المصابين بالحرارة الشديدة الذي تم الإبلاغ عنهم إلى حوالي 500 جهة للطوارئ الطبية في مختلف أنحاء البلاد منذ الأسبوع الماضي، قد بلغ 502 وهو ما يمثل 70% من إجمالي عدد المرضى، مشيرا إلى أن خمسة أشخاص منهم قد توفوا خلال الـ3 أيام الأخيرة، وأكثرهم مسنون تجاوزت أعمارهم 65 عاما.وقد وجهت السلطات الصحية توصيات للمواطنين بتجنب ممارسة الأنشطة الخارجية في فترة النهار أو في حالة صدور إنذار من الحرارة الشديدة.