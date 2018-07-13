المحكمة تقر بمسؤولية الدولة عن كارثة العبارة سيه وال

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أقرَّت محكمة سيول المركزية بمسؤولية الحكومة عن كارثة غرق العبارة سيه وال.وأصدرت المحكمة اليوم الخميس حكمها في الدعوى القضائية التي أقامها نحو 350 من أهالي الضحايا، ضد الشركة المشغلة للعبارة والحكومة.وفي الحكم الذي جاء بعد أكثر من 4 سنوات على وقوع تلك المأساة، أمرت المحكمة المدَّعى عليهم بتقديم 200 مليون وون، أي نحو 176 ألف دولار، لكل ضحية.كما صدر الحكم بتعويض الآباء الذين فقدوا أبناءهم في ذلك الحادث بمبلغ 40 مليون وون.وقالت المحكمة إن إهمال الدولة في إجراءات الصيانة والسلامة هو السبب في ذلك الحادث المميت، وأن عمليات الإنقاذ الأولية قد فشلت، مما أدى إلى تفاقم الكارثة.وكان المدعون قد أقاموا الدعوى القضائية في سبتمبر 2015 ضد الدولة والشركة المشغلة للعبارة.وقد انقلبت العبارة سيه وال قبالة الساحل الجنوبي الغربي لكوريا في أبريل 2014، مما أسفر عن مقتل أكثر من 300 شخص، معظمهم من طلاب إحدى المدارس الثانوية الذين كان في رحلة مدرسية إلى جزيرة جيجو.